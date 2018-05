Polens Senatspräsident Stanislaw Karczewski. Archivbild Quelle: Rdek Pietruszka/PAP/dpa

Im Ausland lebende Polen sollen mutmaßlich anti-polnische Äußerungen in Zukunft an die Behörden melden. Ein entsprechender Brief von Senatspräsident Stanislaw Karczewski wurde auf Homepages polnischer Botschaften veröffentlicht.



Hintergrund ist ein umstrittenes Holocaust-Gesetz. Das Gesetz droht denjenigen eine Strafe von bis zu drei Jahren an, "die öffentlich und wahrheitswidrig dem polnischen Volk oder Staat" eine Mitschuld an Verbrechen zuweisen, die durch das NS-Regime begangen wurden.