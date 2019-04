Neue Gebäude am Hauptstadtflughafen BER. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Nach neuerlichen Zweifeln am Eröffnungstermin des Hauptstadtflughafens BER im Herbst 2020 hat das Bundesverkehrsministerium Klarheit bis kommende Woche verlangt.



Verkehrsstaatssekretär Michael Güntner habe einen Brief an Flughafen-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup geschickt, berichtete die "Bild"-Zeitung. Darin werde eine verbindliche Stellungnahme gefordert, "ob Sie sicherstellen können, dass der (...) Eröffnungstermin Oktober 2020 nach wie vor eingehalten werden kann".