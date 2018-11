Bahn-Chef Richard Lutz. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Bahn-Chef Richard Lutz sieht angesichts der vielen Probleme bei Technik und Pünktlichkeit den Staatskonzern auf einer längeren Fahrt aus der Krise. "Dieser Weg wird länger dauern als gedacht", schreibt Lutz in einem Brief an Führungskräfte der Deutschen Bahn.



"Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen als geplant: mehr für eine modernere Infrastruktur, mehr für bessere Fahrzeuge und mehr für zusätzliches Personal ebenso wie für Qualität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit", heißt es in dem Brief.