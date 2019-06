Dalai Lama, spirituelles Oberhaupt der Tibeter.

Quelle: Ashwini Bhatia/AP/dpa

Der Dalai Lama hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg für ihr Engagement gelobt. In einem Brief an die 16-Jährige schrieb das geistige Oberhaupt der Tibeter: "Es ist sehr ermutigend zu sehen, wie Du andere junge Menschen dazu inspiriert hast, gemeinsam mit Dir die Stimme zu erheben."



Thunberg mache Menschen auf die Klimakrise aufmerksam und bringe sie dazu, aktiv zu werden. Thunberg freute sich über das Lob, wie sie der schwedischen Tageszeitung "Dagens Nyheter" mitteilte.