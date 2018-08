Das Google-Logo an der Konzernzentrale. Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Mehr als 1.000 Mitarbeiter von Google haben in einem Brief Bedenken gegen die Rückkehr des Konzerns nach China angemeldet. Die zensierte Suchmaschine "Dragonfly" werfe "dringende moralische und ethische Fragen auf." Das zitierte das US-Portal "The Intercept" aus dem Schreiben.



Die Angestellten argumentierten, dass es unklar sei, ob das Projekt gegen die Ethik-Regeln des Unternehmens verstoße. Demnach darf Google keine Dienste anbieten, die zu Verletzungen von Menschenrechten führen.