Eine Gerichtszeichnung zeigt Cesar Sayoc (M) im Bundesgericht.

Quelle: Maggie Kenny/AP/dpa

Weil er selbstgebaute Briefbomben an prominente US-Demokraten verschickte, ist ein Anhänger von Präsident Donald Trump zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein New Yorker Richter warf dem 57-jährigen Cesar Sayoc "schreckliche" Taten vor.



Sayoc hatte im vergangenen Herbst 16 Briefe mit Sprengsätzen an prominente Demokraten und Kritiker des Präsidenten verschickt. Die Briefbombenserie versetzte die USA kurz vor den Kongresswahlen vom November 2018 in helle Aufregung. Keine der Bomben detonierte.