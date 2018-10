Mitglieder eines Entschärfungskommandos. Quelle: Wilfredo Lee/AP/dpa

Die US-Behörden haben einen Verdächtigen festgenommen, der Rohrbomben an Gegner von US-Präsident Donald Trump verschickt haben soll. Das teilte das Justizministerium in Washington mit, ohne zunächst weitere Angaben zu machen.



Seit Montag waren insgesamt zwölf der potenziell gefährlichen Sendungen an Kritiker von Präsident Donald Trump aufgetaucht.