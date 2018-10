Donald Trump teilt gerne hart aus - und will das auch weiter tun. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump sieht trotz der Briefbombenserie keinen Anlass dafür, etwas an seiner Rhetorik zu ändern. Er habe seinen Ton bereits abgemildert, sagte er auf eine Frage einer Journalistin. Wenn überhaupt, habe er Grund dazu, seine Rhetorik noch zu verschärfen, weil die Medien ihn und die Republikaner unfair behandelten.



In den vergangenen Tagen waren mehr als zehn Briefbomben gefunden worden, die an Trump-Kritiker adressiert waren - darunter Ex-Präsident Barack Obama.