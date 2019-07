Ihr Werk "Das Schöne, Schäbige, Schwankende" wird am 9.8. im Literarischen Quartett besprochen.

Quelle: Klett-Cotta

Aufgewachsen im Ruhrgebiet, träumt Kronauer schon als Kind davon, Schriftstellerin zu werden. Weil sie eine unleserliche Schrift hat, lässt sie der Vater Schreibübungen machen, bei denen sie eigene Geschichten zu Papier bringen darf. Als 16-Jährige schreibt sie Hörspiele und schickt diese an Verlage. Dann wird sie aber zunächst Lehrerin in Aachen und Göttingen, um sich einen finanziellen Rückhalt für ihre literarische Karriere zu schaffen.



Amüsiert erzählt sie von ihrer ersten Publikation: Als 34-Jährige kutschierte sie ein druckfrisches Exemplar ihres Prosabandes "Der unvermeidliche Gang der Dinge" (1974), an die Windschutzscheibe ihres Autos gelehnt, durch Göttingen - in der Hoffnung, die Stadt würde "schon vom puren Anblick wie vom Donner gerührt" sein.