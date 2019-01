Rund 12,5 Millionen Brillen wurden 2018 gekauft.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Deutschen geben mehr Geld für Brillen aus und lassen so das Geschäft der Augenoptiker wachsen. Deren Umsatz stieg im vergangenen Jahr um gut zwei Prozent auf rund 6 Milliarden Euro, wie Verbandspräsident Thomas Truckenbrod sagte. Und die Aussichten für das laufende Jahr seien "hoffnungsvoll".



Die alternde Generation der Babyboomer spielt der Branche mit 65.000 Beschäftigten in Deutschland in die Karten. Rund 12,5 Millionen Brillen haben die Deutschen im vergangenen Jahr gekauft.