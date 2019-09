Ralph Brinkhaus (links) am Rande der Klausurtagung.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat von den Ländern mehr Engagement in der Debatte über ein gesamtstaatliches Klimaschutzpaket gefordert. Momentan laufe die Diskussion so, als ob Klimaschutz exklusiv eine Sache des Bundes sei, kritisierte Brinkhaus am Rande einer Klausur der Spitze der Unionsfraktion.



Klimaschutz sei aber genauso Sache der Bundesländer. Bei den Klimaschutzplänen zum Öffentlichen Personennahverkehr müssten nun auch die Länder "mit in die Speiche reingreifen".