Das Chaos im Fall Maaßen hat den Abgeordneten in der Unionsfraktion an den Rand ihres Verständnisses geführt. Hunderte von Mails und Anrufen haben sie in den letzten Tagen von Mitgliedern und Wählern bekommen - und der Tenor war überall derselbe: Habt ihr sie noch alle? Das Unverständnis über das Gewurschtel und Gewürge, über die Abberufung und dann Beförderung und jetzt die Versetzung von Hans-Georg Maaßen, ist bei den Abgeordneten als Wut und Frust über "die da in Berlin" angekommen. Und sie könnten diese Wut weitergeben.