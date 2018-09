Brinkhaus wagt die Provokation. Fordert er mit seiner Kandidatur schließlich nicht nur Volker Kauder heraus, sondern Angela Merkel gleich mit. Traditionell wird der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion von den beiden Parteivorsitzenden vorgeschlagen. Eine Kandidatur gegen diese Tradition wird zwangsläufig als Angriff wahrgenommen. Natürlich hat auch Brinkhaus zuvor mit Merkel geredet und sie gebeten, ihn vorzuschlagen. Kühl habe sie ihm beschieden, an Volker Kauder festzuhalten, der seit 2005 die Fraktion führt und Merkel den Rücken freihält - in der Euro-Krise wie auch in der Flüchtlingskrise.



Und so scheint die Kandidatur des 50-jährigen Ostwestfalen von Beginn an zum Scheitern verurteilt. "Die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten", erzählt Ralph Brinkhaus von der Klausurtagung des Fraktionsvorstandes Ende vergangener Woche. Teilnehmer berichten, dass nach der Vorstellung sich keine Hand zum Applaus für den Finanzfachmann gerührt habe. In dem 40-köpfigen Gremium hatte Brinkhaus erstmals seine Kandidatur öffentlich gemacht.