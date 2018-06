"Ich dachte, die Zeit würde unsere Wunden heilen - aber die Zeit hat gar nichts getan", sagte der 50-jährige Chris Imafidon. Durch seine freiwillige Arbeit für eine Bildungseinrichtung kennt er sechs Familien, die durch den Brand Angehörige verloren haben.



Bereits am Mittwochabend fand in dem Wohngebiet eine Gedenkfeier von Anwohnern statt. Die Organisatoren stellten Gedenk-T-Shirts vor, auf denen Gerechtigkeit für die Opfer der Katastrophe gefordert wird.



Kritiker werfen der Feuerwehr Versagen vor. Sie hatte die Bewohner des brennenden Turmes zunächst aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Erst nach zwei Stunden wurde eine komplette Evakuierung angeordnet. Die erste Reaktion auf den Brand sei nicht ausreichend gewesen, sagte Premierministerin Theresa May in einem Interview. "Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat."