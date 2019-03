Das fällt nicht leicht, wenn die eigene Zukunft so eng mit dem ins Stocken geratenen Austrittsvorhaben Großbritanniens verwoben ist. In den vergangenen Tagen schwoll der Brexit-Lärm an, als das britische Parlament mit großer Mehrheit zunächst ein Abkommen zwischen ihrer Regierung und der EU und dann auch einen Ausstieg ohne Vertrag ablehnte. Am Donnerstag stimmte das Parlament für eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Brexits. Der Zeitrahmen - ungewiss. Kaum irgendwo wird das so genau beobachtet wie in Brüssel, dem Zentrum der Europapolitik. Europapolitik bedeutet in diesen Tagen: Brexit.