Vor dem Gericht in Amsterdam hat Huyton auf Beibehaltung seiner EU-Bürgerschaft geklagt. Seit 24 Jahren lebt und arbeitet der Brite mit seiner Familie in den Niederlanden. Das Gericht bestätigt nun: "Es ist fraglich, ob ein Brexit automatisch zum Verlust der EU-Bürgerschaft für Briten in der EU führt", so heißt es im Richterspruch. Der Fall geht nun an den EuGH, Europas höchstes Gericht, mit der Bitte um Klärung.