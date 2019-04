Britischer und deutscher Reisepass

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Die Bundesregierung will den in Deutschland lebenden Briten und ihren Angehörigen im Fall eines No-Deal-Brexits genügend Zeit geben, um einen Aufenthaltstitel zu beantragen. In den ersten drei Monaten nach einem ungeregelten Brexit soll sich für sie zunächst nichts ändern. Das sieht ein Entwurf für eine Verordnung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor.



Die Briten können demnach in Deutschland bleiben und bei der Ausländerbehörde an ihrem Wohnort eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.