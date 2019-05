Das Scheitern zeigt einmal mehr: Der Gordische Knoten in Sachen Brexit lässt sich nicht durchschlagen ZDF-Korrespondent Andreas Stamm

ZDF-Korrespondent Andreas Stamm wundert das nicht: "Es war eine Mission Impossible, sie wollten zeitlich das Unmögliche", kommentiert er in London die Lage. "Einen Kompromiss zwischen Opposition und Regierung, der beide Seiten, beide Volksparteien, zu spalten droht. Und diesen dann in Rekordzeit durch das völlig zerstrittene Parlament bringen."



"Das Scheitern zeigt einmal mehr: Der Gordische Knoten in Sachen Brexit lässt sich nicht durchschlagen", so Stamm. Die katastrophalen Ergebnisse der Kommunalwahlen vergangene Woche, vor allem für die Konservativen von Premierministerin May, aber auch für Labour, hätten das nicht geschafft. Ebensowenig halfen laut Stamm die massiven Gewinne für Parteien, die gegen den Brexit sind. Auch die gerade erst gegründete Brexit-Party von Nigel Farage - sie wurde aus dem Stand stärkste Kraft in den Umfragen zur Europawahl - habe nicht zu einer Lösung beigetragen.