Großbritannien hatte Teheran am Donnerstag vorgeworfen, iranische Einheiten hätten am Mittwoch versucht, den britischen Supertanker "British Heritage" in der Meerenge von Hormus zu blockieren. Die britische Fregatte "HMS Montrose" war dem Tanker zu Hilfe gekommen. Nach britischen Angaben hatten die mutmaßlichen iranischen Angreifer nach "verbalen Warnungen" beigedreht.