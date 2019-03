Noch steht das Brexit-Datum Ende März - trotz aller Proteste.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die Bundesregierung will einer Brexit-Verschiebung nur zustimmen, wenn Großbritannien einen klaren Plan für das weitere Vorgehen vorlegt. Europastaatsminister Michael Roth appellierte an London, konkrete Gründe zu nennen, warum man eine Verlängerung anstrebe.



Ohne klare Bedingungen werde es keine Verschiebung geben können, so Roth. Offen ließ er, wie die Bundesregierung die Linie durchsetzen will. Deutschland will nämlich zugleich einen Brexit ohne Austrittsabkommen verhindern.