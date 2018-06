Demos zum Frauenwahlrecht - Errungenschaften feiern - und weiter kämpfen

Es gibt also auch in Großbritannien noch viel zu tun, so die einhellige Meinung der einhundert Künstlerinnen und vielen hundert ganz normalen Frauen im ganzen Land, die sich seit Wochen treffen, um für den großen Marsch an diesem Sonntag Banner zu sticken. So wie es die Suffragetten damals getan haben. Der Fokus der Spruchbänder hat sich leicht verändert. "No vote, no tax" - "Ohne Stimmrecht, keine Steuern" - etwa wird momentan besonders gerne von EU- Bürgern gefordert, die zwar in Großbritannien Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen. "Live as I want, Be who I want, Be able to chose" - "Leben, wie ich will, sein, wer ich will, wählen können" - bedeutet heute sicher etwas anderes als vor hundert Jahren, als Frauen ihr selbst verdientes Geld nicht behalten durften und keinerlei Recht auf Kontakt zu ihren Kindern hatten, sollte der Vater dagegen sein. "Women are powerful - speak out" - "Frauen sind stark - macht den Mund auf" - zeigt von einem gewachsenen Selbstvertrauen.