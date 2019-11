Die britische Ex-Premierministerin Theresa May. Archivbild

Quelle: Toby Melville/PA Wire/dpa

Die britische Ex-Premierministerin Theresa May wird künftig als Rednerin aktiv. Die 63-Jährige wird neuerdings vom Washington Speakers Bureau betreut, das Redebeiträge prominenter Politiker und Unternehmer vermittelt. Die Organisation veröffentlichte ein Porträt Mays auf ihrer Internetseite.



Wie der Sender Sky berichtete, könnte May Zehntausende Euro verdienen, wenn sie regelmäßig zu Reden eingeladen wird. So habe der frühere Finanzminister George Osborne bis 100.000 Euro für Auftritte erhalten.