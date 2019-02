Der Britische Fimpreis.

Quelle: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Überraschung bei der Verleihung der britischen Filmpreise (Baftas): Den Preis für den besten Film erhielt der Film "Roma" des Regisseurs Alfonso Cuaron. Auch die Auszeichnung für den Besten Regisseur ging an Cuaron für sein Drama über ein indigenes Hausmädchen bei einer mexikanischen Familie.



Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an Olivia Colman, die im Historienfilm "The Favourite" die englische Königin Anne spielt. Der Film erhielt insgesamt sieben der britischen Filmpreise.