Frances McDormand in "Three Billboards". Quelle: Fox/dpa

Das britisch-amerikanische Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ist der Gewinner bei den Britischen Filmpreisen, die in London verliehen wurden. "Three Billboards" wurde als bester Film, bester britischer Film und für das Originaldrehbuch ausgezeichnet. Frances McDormand bekam den Bafta als beste Hauptdarstellerin, Sam Rockwell als bester Nebendarsteller.



Für "Blade Runner 2049" erhielt der Deutsche Gerd Nefzer mit drei Kollegen einen Bafta für die besten visuellen Effekte.