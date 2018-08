Im Ringen um die britische Handelspolitik nach dem EU-Ausstieg hat Premierministerin Theresa May einen Etappensieg errungen. Mit 317 zu 286 Stimmen billigte das Unterhaus das Handelsgesetz, mit dem Verträge zwischen der EU und Drittstaaten in bilaterale Abkommen mit Großbritannien umgewandelt werden sollen.



Das Oberhaus muss dem Regelwerk noch zustimmen, damit es in Kraft treten kann. May regiert seit der vorgezogenen Parlamentswahl im vergangenen Jahr nur mit hauchdünner Mehrheit.