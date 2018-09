Der Parteitag der britischen Konservativen steigt in Birmingham. Quelle: Danny Lawson/Press Association/dpa

Kurz vor dem Parteitag der britischen Konservativen (Tories) am Sonntag in Birmingham ist eine peinliche Daten-Panne aufgedeckt worden. Delegierte und Journalisten konnten sich vorübergehend ohne Passwort auf einer Konferenz-App leicht Zugang zu fremden Daten verschaffen und etwa Telefonnummern einsehen.



Manch einer trieb Schabernack damit: So tauschte jemand das Bild von Umweltminister Michael Gove gegen eine Aufnahme des US-Medien-Moguls Rupert Murdoch aus, wie britische Medien berichteten.