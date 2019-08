Anna Soubry bei einem parteiübergreifenden Treffen.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Mitglieder der Oppositionsparteien im britischen Parlament haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt, um einen EU-Austritt ohne Abkommen abzuwenden. "Wir sind uns einig, dass wir zusammenarbeiten werden, um einen No-Deal-Brexit per Gesetz zu verhindern", schrieb die Abgeordnete Anna Soubry auf Twitter.



Die Opposition versucht, Druck auf Premier Johnson aufzubauen, der am 31. Oktober notfalls einen Brexit ohne Vertrag in Kauf nehmen will.