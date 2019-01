Der Misstrauensantrag sei nur der Anfang gewesen, sagt Starmer.

Noch bevor die britische Premierministerin Theresa May ihren "Plan B" für den Brexit vorlegt, erneuert die oppositionelle Labour-Partei ihre Forderung nach Neuwahlen. May war im Unterhaus mit ihren Vorstellungen zum EU-Austritt gescheitert, hatte aber einen von Labour eingebrachten Misstrauensantrag überstanden.



"Die Misstrauensabstimmung am Mittwoch war erst der Anfang der Labour-Bemühungen um eine Neuwahl - nicht das Ende", sagte der Brexit-Schattenminister der Labour-Partei, Keir Starmer.