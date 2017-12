Nach Angaben von Scotland Yard handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 18-jährigen Mann. Er sei am Morgen in einem Hafenviertel der südenglischen Stadt Dover festgenommen worden und befinde sich in einer Polizeiwache. "Zu gegebener Zeit" werde er in eine Wache im Süden Londons verlegt. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei vorerst keine weiteren Angaben zu dem Verdächtigen machen. Dover liegt am Ärmelkanal und ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Überfahrt nach Frankreich.