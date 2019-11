Spurensicherung am Lkw

Unter den tot in einem Lastwagen gefundenen 39 Vietnamesen sind nach Angaben der britischen Polizei zehn Teenager. Insgesamt kamen 31 Männer und 8 Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren ums Leben. Die vietnamesische Polizei hat acht mutmaßliche Mitglieder eines Menschenhändlerrings verhaftet.



Die Leichen waren am 23. Oktober in einem Kühllaster in Grays östlich von London entdeckt worden. Der Container kam aus dem belgischen Zeebrugge. Der Lkw-Fahrer ist wegen Totschlags angeklagt.