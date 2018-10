Britische Premierministerin Theresa May ist zuversichtlich. Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May betont die Fortschritte auf dem Weg zu einem Brexit-Abkommen und hält einen Durchbruch in den nächsten Wochen für möglich. "Ein Abkommen ist machbar und jetzt ist die Zeit, es fertig zu bekommen", sagte May vor dem EU-Gipfel in Brüssel.



May äußerte sich nicht zur Forderung der Europäischen Union nach neuen konstruktiven Vorschlägen. Auch ging sie nicht auf Erwägungen der EU ein, die anvisierte Übergangsphase nach dem Brexit zu verlängern.