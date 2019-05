Theresa May (Archiv).

Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Eine neue Revolte in der konservativen Partei gegen Premierministerin Theresa May ist vorerst abgewendet. Das Komitee für Parteiregeln entschied sich gegen eine Änderungen der Statuten, denen zufolge der Parteichef sich nicht öfter als einmal pro Jahr einem Misstrauensvotum stellen muss. May hatte erst im Dezember einen Misstrauensantrag aus ihrer Partei überstanden.



Die Brexit-Hardliner wollen May ersetzen, weil Großbritannien immer noch nicht aus der EU ausgetreten ist.