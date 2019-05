In der einstigen Unruheregion Nordirland ist es seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 weitgehend friedlich. Basis des Erfolgs ist, dass die 500 Kilometer lange Grenze zwischen Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland offen ist. Die große Frage ist nun, wie es nach dem Brexit weitergeht. Danach ist Nordirland nämlich nicht mehr in der EU und die Grenze zum Nachbarn im Süden wird eine EU-Außengrenze. Personen und Waren müssten wieder kontrolliert werden. Irland versucht das zu verhindern.

Die britische Regierung schlägt zur Lösung des Problems einen speziellen Zoll- und Handelsvertrag vor, der nach dem Brexit Ende März in einer 20-monatigen Übergangszeit besiegelt werden soll. In der Periode bis Ende 2020 gelten auf der Insel noch alle EU-Regeln. Falls das nicht klappt, will die EU sozusagen als Versicherungspolice eine Klausel im Ausstiegsvertrag verankern, wonach Nordirland nach Ende der Übergangsphase im EU-Wirtschaftsraum bleiben würde. Auf Englisch ist die Konstruktion als "Backstop" bekannt. Die würde gelten, bis eine bessere Lösung gefunden wird. Großbritannien fürchtet dadurch aber neue Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem britischen Gebiet.



Quelle: Reuters

Stichwort "Backstop"