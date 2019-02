Orbach: Es ist, als befände man sich in einem Kreuzverhör und man will einfach nur, dass es aufhört. Alles erscheint dir gleichgültig, es ist dir egal, es soll aufhören. Wir haben eine völlig neue Phase betreten, eine Art der "Brexit-Erschöpfung". Was können wir jetzt also tun? Wir müssen die verschiedenen Optionen besser verstehen, denn niemand weiß so richtig, was vor sich geht. Wir haben eine solche Verwirrung verursacht, dass Menschen sich gar nicht mehr darüber unterhalten können, sie verstehen nicht mehr, worüber sie eigentlich reden. Wir müssen einen Weg finden, miteinander zu sprechen, denn die Menschen auf beiden Seiten sind wütend und verletzt und zwar auf allen Seiten, denn es gibt nicht nur zwei Seiten.