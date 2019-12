Boris Johnson winkt beim Verlassen der Downing Street Number 10.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Die britische Regierung drückt bei der Ratifizierung ihres Brexit-Vertrags aufs Tempo. Bis zum 9. Januar will sie die dafür erforderliche Gesetzgebung durch das Unterhaus bringen. Dies teilte Jacob Rees-Mogg mit, der in der Parlamentskammer den Vorsitz führt.



Die Debatte soll am Freitag beginnen, drei weitere Tage sind ab dem 7. Januar angesetzt. Es wird nicht damit gerechnet, dass Premierminister Boris Johnson mit seinen Plänen auf Probleme stößt. Bei der Wahl hatten seine Konservativen die absolute Mehrheit gewonnen.