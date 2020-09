Boris Johnson vor 10 Downing Street. Archivbild

Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa/Archivbild vom 15.01.2020

Die britische Regierung will den offiziellen Ausstieg aus der Europäischen Union am 31. Januar groß feiern. Auf die Residenz des Premierministers in 10 Downing Street soll eine Uhr projiziert werden, die den Countdown bis zum Vollzug des Brexits zeigen soll, wurde am Freitag bekanntgegeben.



Den Plan, den berühmten Glockenturm Big Ben um diese Uhrzeit läuten zu lassen, verfolgt die Regierung von Boris Johnson indes nicht mehr aktiv, zumal das Wahrzeichen derzeit aufwendig restauriert wird.