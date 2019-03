Das Logo der Schweizer Großbank UBS. Archivbild

Quelle: Walter Bieri/Keystone/epa/dpa

Die Schweizer Großbank UBS ist in Großbritannien zu einer Rekordstrafe von 27,6 Millionen Pfund (umgerechnet gut 32 Millionen Euro) verdonnert worden. Die britische Regulierungsbehörde FCA begründete die Strafe mit Verstößen in Zusammenhang mit den seit 2007 geltenden Anlegerschutzrichtlinien (MiFID).



Die UBS habe über einen Zeitraum von neuneinhalb Jahren zu fast 136 Millionen Transaktionen fehlerhafte Berichte verfasst und damit die Regeln der Aufseher verletzt, teilte die FCA in London mit.