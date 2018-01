Ein spitzbübischer dreijähriger Thronfolger, traditionell in kurzen Hosen. Im Schlepptau seine zweijährige Schwester. Zuckersüß. Zusammen mit den ungekrönten Herrschern des internationalen royalen Boulevard, ihren Eltern: Kate und William. Unschlagbar. Zumindest was die mediale Berichterstattung angeht. Menschen klettern auf Bänke und Bäume, nur um einen Blick zu erhaschen auf die Nummer Zwei der Thronfolge und seine junge Familie. Blitzlichtgewitter, Handy-Bilderflut in den sozialen Netzwerken. So wie die vergangenen Tage in Polen dürfte es auch in Berlin, Heidelberg und Hamburg sein, den Stationen ihrer Deutschland-Reise.