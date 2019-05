Prinz William (Mitte) steht Pate bei dem Seelsorgeangebot.

Quelle: -/Shout/AP/dpa

Prinz William und Herzogin Kate sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen Pate bei einem neuen Seelsorgeangebot. "Shout" - auf deutsch etwa: Hilferuf - bietet Soforthilfe per SMS.



"Du kannst überall eine Unterhaltung starten: in der Schule, zu Hause, im Bus - egal wo", sagte Prinz William (36) in einer Videobotschaft. Freiwillige stehen bereit, um in dringenden Fällen innerhalb von fünf Minuten zu antworten. Die Enkel der Queen kümmern sich schon lange um das Thema psychische Gesundheit.