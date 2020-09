Menschen mit Mundschutz am Flughafen Heathrow.

Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Das neue Coronavirus überträgt sich einer britischen Studie zufolge relativ rasch von Mensch zu Mensch. Experten des renommierten Imperial College London berechneten, dass ein Infizierter bis zum 18. Januar durchschnittlich 2,6 weitere Personen angesteckt haben könnte.



Um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, müssten umfangreiche Kontrollmaßnahmen vorgenommen werden. "Derzeit ist unklar, ob der Ausbruch in China eingedämmt werden kann", schreiben die Forscher weiter in ihrer Studie.