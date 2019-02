Bisher hatte die EMA ihren Sitz in London.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Von dem bevorstehenden Brexit haben die Niederlande bereits deutlich profitiert. 42 britische Unternehmen seien 2018 in die Niederlande umgezogen, teilte das Wirtschaftsministerium in Den Haag mit. Damit waren rund 291 Millionen Euro Investitionen verbunden, rund 2.000 neue Arbeitsplätze seien geschaffen worden.



Zu den Unternehmen und Organisationen, die Großbritannien den Rücken kehrten, gehört auch die europäische Arzneimittelagentur EMA. Sie hat ihren Sitz nun in Amsterdam.