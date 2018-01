Boris Johnson berichtete am Dienstag beim Parteitag der konservativen Tories in Manchester über einen Besuch in Libyen im August. Seinen Angaben zufolge sind britische Unternehmen daran interessiert, in die Küstenstadt Sirte zu investieren. "Sie haben die großartige Vorstellung, aus Sirte das nächste Dubai zu machen", sagte Johnson, der von weißen Stränden, dem "wunderschönen Meer" und "genialen jungen Leuten" schwärmte. "Das einzige, was sie noch machen müssen, ist die Leichen wegzuräumen", fügte Johnson mit einem Lachen hinzu.