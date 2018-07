Britischer Außenminister Boris Johnson zurückgetreten. Archivbild Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die Regierungskrise in London eskaliert. Wenige Stunden nach Brexit-Minister David Davis trat auch der britische Außenminister Boris Johnson zurück. Das teilte die Regierung der BBC zufolge mit.



Die Brexit-Befürworter in der britischen Regierung rebellieren gegen den neuen Kurs Mays, die einen weicheren Ausstieg aus der EU anstrebt. Fraglich ist, ob Johnson nun selbst Regierungschef werden will. Mays politische Zukunft steht mit dem Rücktritt der Minister ebenfalls infrage.