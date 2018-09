Der britische Außenminister Jeremy Hunt. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat die EU zum Einschwenken auf die Vorschläge seines Landes zum Brexit aufgefordert. Die EU solle "vom Abgrund zurücktreten" und zusammen mit Großbritannien nach einem Weg suchen, die Vorschläge von Premierministerin Theresa May umzusetzen, sagte Hunt in der BBC.



Streitpunkt zwischen der EU und Großbritannien ist die künftige Gestaltung der Kontrollen an der britisch-irischen Grenze. Außerdem gibt es Zank um die Handelsbeziehungen nach dem Brexit.