Rachel Johnson nimmt an der Fernsehsendung teil. Quelle: Ian West/PA Wire/dpa

Die Schwester des britischen Außenministers Boris Johnson wird ins britische Big-Brother-Haus einziehen. Das bestätigte die 52-jährige Rachel Johnson der Zeitung "Mail on Sunday". Sie ist Journalistin und - ganz im Gegensatz zu ihrem ein Jahr älteren Bruder - eine ausgesprochene Brexit-Gegnerin.



Die dreifache Mutter wird in der Promi-Staffel ab 2. Januar dabei sein. Erst vor kurzem hatte der Vater von Boris und Rachel an der britischen Variante des Dschungelcamps teilgenommen.