Jeremy Hunt, Außenminister von Großbritannien.

Quelle: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat die EU vor einem Scheitern der Brexit-Gespräche und einem EU-Austritt seines Landes ohne Abkommen gewarnt. "Ich glaube ehrlich gesagt, dass künftige Generationen sagen werden, dass die EU in diesem Moment falsch gelegen hat, wenn das in Bitterkeit endet", sagte Hunt im BBC-Radio.



Premierministerin Theresa May will am Dienstag ein weiteres Mal über den Austrittsvertrag abstimmen lassen. Ein erster Versuch Mitte Januar endete in einer Niederlage.