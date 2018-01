Britischer Baukonzern Carillion wird abgewickelt. Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Der britische Bauriese Carillion ist pleite. Das Unternehmen beantragte seine Zwangsauflösung, nachdem Verhandlungen mit Banken und der britischen Regierung gescheitert waren, wie Carillion mitteilte.



Der Konzern beschäftigt rund 20.000 Menschen in Großbritannien und erzielte 2016 einen Umsatz von damals rund 6,1 Mrd Euro. Das Unternehmen ist nicht nur im Bausektor tätig, sondern bietet auch zahlreiche Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Wartung an.