Timmermans ermuntert die Briten zur Brexit-Absage. Archivbild Quelle: Georges Boulougouris/European Commission/dpa

EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans hat die Briten ermuntert, über eine Absage des Brexits nachzudenken. Wenn das britische Volk seine Meinung ändern würde, sei er sich sicher, dass es von allen in der europäischen Familie wieder willkommen geheißen werde, sagte der Niederländer vor dem EU-Parlament.



Wohl jeder habe in seinem Leben schon einmal seine Meinung geändert. Dies sollte genauso viel Respekt verdienen, wie wenn jemand zielstrebig seinen Weg verfolge, so Timmermans.