Theresa May Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Das britische Parlament soll ein Vetorecht beim Brexit-Deal vor dem EU-Austritt bekommen. Das betonte ein Sprecher von Brexit-Minister David Davis am Mittwoch in London. Großbritannien will sich Ende März 2019 von der Staatengemeinschaft trennen.



Die politisch angeschlagene Premierministerin Theresa May zeigte sich währenddessen zuversichtlich, dass die Verhandlungen zwischen Brüssel und London rechtzeitig abgeschlossen werden. Im Brexit-Streit hofft die EU auf einen Durchbruch bis Dezember.