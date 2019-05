Gavin Williamson, Ex-Verteidigungsminister.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Der entlassene britische Verteidigungsminister Williamson hält die Brexit-Gespräche zwischen Regierung und Opposition für sinnlos. "Es kann nur in Tränen enden", äußerte sich Williamson in der "Mail on Sunday".



Die Regierung verhandelt mit der Labour-Opposition über einen Kompromiss, um das Abkommen zum EU-Austritt noch durchs Parlament zu bringen. Williamson glaubt, dass sich Labour nur zum Schein auf Gespräche einlässt. Ihr Ziel sei es, auf eine Neuwahl hinzuarbeiten.